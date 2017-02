Merkelová našla důstojného soka, po letech jí hrozí volební prohra

„Hodně štěstí! Hodně štěstí! Schulzův vlak se řítí. Nemá žádné brzdy, řítí se plnou parou přímo do kancléřství, do kancléřství,“ pějí na YouTube fanoušci sociálnědemokratického kandidáta. V ulicích německých měst se zase objevily plakáty s Schulzovou tváří a heslem MEGA, což je zkratka pro Make Europe Great Again.

Nejde jen o několik nadšenců, podle předvolebních průzkumů by Martin Schulz v přímém souboji Merkelovou výrazně porazil. Zatímco šéfku Křesťanskodemokratické unie (CDU) by za kancléřku znovu chtělo 38 procent dotázaných, Schulze si v čele německé vlády dokáže představit 49 procent lidí. Důležité je, že Schulzův náskok v poslední době roste. Na konci ledna vedl o čtyři procentní body, v páteční anketě odskočil na jedenáct.

Vítězství Donalda Trumpa a výsledek referenda o brexitu ukazují, že předvolební průzkumy je třeba brát s rezervou. Koalice CDU a bavorské CSU v nich má navíc stále navrch, podle sondáže agentury Politbarometer by získala 34 procent hlasů, zatímco SPD 30 procent. 71 procent dotázaných si také stále myslí, že Merkelová svou práci dělá spíše dobře. Oproti Schulzovi ji přiznávají větší důvěryhodnost a státnické zkušenosti.

Prostý muž z lidu

Nelze si však nevšimnout, že Schulz sociální demokracii, která poslední léta žila ve stínu koaličního partnera, dokázal nakopnout. Stranická organizace v Severním Porýní-Vestfálsku zaznamenala v poslední době 4 600 žádostí o členství. Když Schulz dorazil na návštěvu Hamburku, byl o akci takový zájem, že si organizátoři museli pronajmout větší sál. Ani ten však nestačil.

Ještě před několika týdny to přitom vypadalo, že nejstarší politická strana v Německu půjde do voleb pod vedením nepopulárního Sigmara Gabriela a utrpí další porážku. Na konci ledna však Gabriel překvapivě přenechal boj o kancléřství Schulzovi a obliba strany začala raketově stoupat. „Tak prudký nárůst v průzkumech jsem za tu dobu, co je děláme, ještě neviděl,“ řekl Spiegelu šéf agentury Insa Hermann Binkert.

Usměvavý a emotivní Schulz se po dvanácti letech vlády poněkud odtažitě působící kancléřky stal pro řadu lidí především symbolem změny. Jednašedesátiletý politik boduje i díky image prostého člověka z lidu: v mládí se potýkal s alkoholismem, vyhodili ho ze školy, nikdy nezískal univerzitní diplom.

Pro sociální demokracii dokázal získat i některé voliče antimigrantské Alternativy pro Německo (AfD), které odradily extremistické výstřelky jejích představitelů (více například zde). „Už mám doma přihlášku,“ řekl Spiegelu šestašedesátiletý Falk Odrich, který ještě před dvěma lety rozdával ve Frankfurtu letáky AfD.

Sám Schulz tvrdí, že ho nezajímá myšlení samozvaných elit, ale tvrdě pracujících lidí. A voliči mu jsou zřejmě ochotni odpustit i to, že kromě starostování ve městě Würselen nemá s německou politikou žádné zkušenosti. Zatím také odmítá zaujmout konkrétní stanoviska k otázkám jako je zvýšení penzí či investice do vzdělávání.

„SPD se pouští do kampaně s předpokladem, že se stane největší politickou silou v zemi. A já předpokládám, že se stanu kancléřem!“ věští optimisticky.

Spory s Bavory

Stoupající preference sociální demokracie vzbuzují v CDU a CSU napětí. „Výsledky průzkumů můžete ovlivnit, ale jen velmi těžko zvrátíte změnu atmosféry,“ povzdechl si nedávno šéf bavorské CSU Horst Seehofer.

Právě Seehoferovy spory s Merkelovou by přitom mohly být jedním z důvodů případné porážky v zářijových volbách. CSU její další nominaci podpořila až po několikaměsíčním zdráhání, během nějž požadovala stanovení horní hranice pro přijímání běženců na 200 tisíc ročně, což Merkelová odmítla. Někteří představitelé CSU tak dokonce zvažovali, zda by strana neměla kandidovat samostatně.

Kdo je Martin Schulz? Vyléčený alkoholik táhne do boje s Merkelovou

Bavorský premiér také k nelibosti Berlína provozuje vlastní diplomacii, protože německá zahraniční politika je podle něj příliš svázána morálkou. Prosazuje zrušení protiruských sankcí a v březnu vyrazí do Moskvy, kde se opět setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Údajně také plánuje setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě.

Merkelová navíc dodnes doplácí na emoce způsobené migrační krizí. Kancléřka, která nikdy nevyvolávala velké emoce, je od roku 2015, kdy do Německa pozvala statisíce syrských uprchlíků, vnímána jako osobnost polarizující společnost nejev v Německu, ale i celé Evropě.

Paradoxní tak je, že Schulzova popularita stoupá i přes to, že je vůči uprchlíkům vstřícnější než většina německých politiků a ani o jeho názorech na prospěšnost Evropské unie se nedá pochybovat.

Unavená žena

Merkelová jde podle pozorovatelů na rozdíl od Schulze do volebního boje s výrazem mučedníka. Nad kandidaturou se dlouho rozmýšlela a nakonec ji oznámila 20. listopadu, dvanáct dní po vítězství Donalda Trumpa. Na tiskové konferenci prohlásila, že lidé by měli málo pochopení, „kdyby nyní všechny zkušenosti, schopnosti a talent znovu nedala do služeb Německu.“

Podle některých pozorovatelů je po třech funkčních obdobích prostě unavená. „Merkelová je dvanáctý rok v úřadu, takže je normální, že je vyčerpaná. To samé se stalo Adenauerovi v letech 1959 až 1960, Kohlovi po roce 1989 a Margaret Thatcherové poté, co ve funkci ministerské předsedkyně strávila jedenáct let,“ míní historik Adreas Röder.

Nedostatek entuziasmu je patrný v celé CDU. Konzervativcům také schází strategie jak Schulzův nástup zastavit. Ostřejší výpad provedl jen ministr financí Wolfgang Schäuble, který lídra sociální demokracie obvinil z populismu. „Pan Schulz není žádný psanec, který se náhle vrátil z lesů. Desetiletí strávil v europarlamentu,“ prohlásil nedávno na jeho adresu.

Zatímco rozzářený Schulz sází na hesla o změně, CDU musí přemýšlet, jak Merkelovou počtvrté prodat voličům. Odborníci předpokládají, že strana ji v kampani bude inzerovat jako stabilní kotvu v nestabilním světě. „Je velmi těžké vzbudit v lidech zájem o někoho, koho znají už dvacet let,“ přiznal Spiegelu zdroj ze strany.

Do parlamentních voleb zbývá více než půl roku a stát se může cokoliv. Už dnes se však dá říci, že Angela Merkelová má letos důstojného soupeře a sociální demokracie po letech slušnou šanci na vítězství.