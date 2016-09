Řidič, který najížděl do kolony s Merkelovou, nespáchal trestný čin

Řidič mercedesu, který se v Praze pokusil dostat do kolony s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, nespáchal trestný čin. Podle policejního mluvčího Tomáše Hulana se neprokázalo, že by chtěl do kolony najet a někoho ohrožovat. Kauzu dořeší pražský magistrát jako přestupek a muž nejspíš zaplatí pokutu.