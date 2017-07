Monika Babišová po svatbě nezbohatne, může za to svěřenský fond

Předseda ANO Andrej Babiš je majitelem značky hnutí ANO. Nikoli první místopředseda Jaroslav Faltýnek, neoficiální trojka strany Richard Brabec ani někdo další, kdo by snad po Babišovi mohl předsednictví hnutí jednou převzít, ji vlastnit nebude. Oficiálními dědici loga jsou totiž jeho děti a nově také manželka Monika.

Právě to je asi nejvýraznější změna v majetkových poměrech druhého nejbohatšího Čecha a aktuálního favorita na budoucího premiéra, kterou přinesl jeho víkendový sňatek. A nepotřeboval k tomu ani předmanželskou smlouvu.

Babišův sňatek díky jeho obrovskému majetku a politickému postu vzbuzuje řadu otázek. Celá věc je navíc o něco složitější oproti normálu kvůli tomu, že Babiš, aby se alespoň oficiálně vyhnul střetu zájmů, převedl své firmy do svěřenského fondu.

Ten mu umožnil třeba to, aby se vyhnul nutnosti upravovat své případné majetkové vyrovnání s manželkou předmanželskou smlouvou.

„Jestli manželka něco dostane, nebo ne, záleží na statutu svěřenského fondu a na tom, kdo je určen jako obmyšlený,“ vysvětluje advokát Petr Hampel.

Dohody sepsané ještě předtím, než do něj Babiš svůj majetek vložil, určují, že právě on bude tím, kdo ho posléze získá. Tím takzvaným obmyšleným je právě Andrej Babiš. A jen on ho tedy získá.

Nová nejbohatší Češka nebude

Převod ze svěřenského fondu zpět na toho, komu z něho plyne prospěch, je totiž bezplatný, a tudíž se považuje za dar.

„Když dostanete dar i během manželství, tak je přímo váš,“ říká Eva Hrušková ze společnosti Svěřenské fondy a trusty, s. r. o. S tím, že by se měl o majetek z fondu rozdělit s novou manželkou a udělat z ní tak nejbohatší ženu celého Česka, podle svých slov nepočítá ani sám Babiš.

Sňatek po 23 letech soužití přinesl Monice Babišové posun z druhé dědické skupiny do první.

Jisté dědictví by tak měla z toho, co Babiš do fondu nepřevedl. To znamená byt nedaleko ruského velvyslanectví v Praze a velký dům ve středočeských Průhonicích, kde žijí společně s rodinou.

Jde taky o ochranné známky na značku hnutí ANO, mládežnickou organizaci Mladé ANO a jejich mutace. Zatímco ty si obyčejně většina stran registruje na sebe, Andrej Babiš se rozhodl zapsat si je pod svým jménem.

Babiš nám poskytl rozhovor pár hodin před svatbou na Čapím hnízdě:

„Co se týče značky hnutí ANO, tak nevím, jakou bude mít hodnotu po mé smrti, možná menší,“ vtipkuje Babiš. „Ale dědici nyní jsou děti a manželka,“ dodává.