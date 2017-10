ANALÝZA: Volby otřesou i pozicemi lídrů, to se netýká Babiše a Okamury

„Jsem odpovědný předseda, který ví, kdy ho strana potřebuje a kdy by potřebovala někoho jiného. Takže žádné úkoly, výhrůžky a limity,“ řekl iDNES.cz šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.



Jeho strana v některých průzkumech v klidu překračuje pětiprocentní hranici přežití a sám Kalousek tvrdí, že TOP 09 má pevné jádro sedmi procent příznivců a cílí na výsledek dvanáct procent. Nedávno už ale jeden volební model poslal jeho stranu i pod čáru ponoru. Když strana uspěje jen těsně, mohou si někteří straníci klást otázku, zda by s jiným lídrem nebyla přece jen úspěšnější.

„Úplně stejně legitimní je úvaha, jestli by strana beze mě neměla preference nižší. Kdyby si moje strana myslela, že by beze mě na tom byla lépe, odpověděla by tak, že bych předsedou nebyl,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Kalousek (celý rozhovor s předsedou TOP 09 najdete zde).



Za Fialovými zády čeká na šanci... třeba Václav Klaus mladší

Druhým z lídrů stran ve Sněmovně, který musí být v napjatém očekávání, je předseda ODS Petr Fiala. Ten má od své strany jasný úkol – přivést ODS k výrazně lepšímu volebnímu výsledku, než jakým bylo 7,72 procenta v roce 2013, a vrátit kdysi klíčovou stranu do výrazně silnější pozice s možností ovlivňovat vládu a stát se znovu hegemonem pravice.

„Čeho bych chtěl dosáhnout, je dvouciferný výsledek. Tím se nijak netajím,“ uvedl pro iDNES.cz Fiala (rozhovor s předsedou ODS čtěte zde). Stejně se v posledních týdnech vyjadřovali další politici občanských demokratů, kteří očekávají, zda slušnost a návrat k původnímu ryze pravicovému programu, na který vsadil bývalý rektor Masarykovy univerzity a profesor politologie Fiala, bude stačit.

Ačkoli on sám tvrdí, že za svými zády nevidí nikoho, kdo by mohl být jeho „Brutus“. Již delší dobu se však v této souvislosti hovoří hlavně o stranickém expertovi pro oblast školství, radikálním odpůrci Evropské unie a synovi bývalého prezidenta Václavu Klausovi mladším.

Za Bělobrádkem čeká Čunek, ČSSD vyhlíží nového lídra

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek řekl již v předstihu v létě, že odstoupí, pokud KDU-ČSL dopadne hůř než před čtyřmi lety. V roce 2013 získala jeho strana 6,78 procenta, což pro ni znamenalo návrat do Sněmovny a rovnou i do vlády.

Na Bělobrádkovo případné zaváhání čeká moravské, tradicionalistické křídlo reprezentované zlínským hejtmanem Jiřím Čunkem. Ten se již na jarním sjezdu postavil do čela odpůrců předvolební koalice s hnutím STAN, ač původně tento pakt podporoval. Bělobrádek sice Čunkovu protikandidaturu hravě odrazil (psali jsme zde), ale později samo vedení KDU-ČSL, ovlivněné nejistými prognózami v průzkumech, koalici se Starosty a nezávislými zavrhlo.

Nového předsedu budou tak či tak volit sociální demokraté namísto dosavadního premiéra Bohuslava Sobotky. Stranu zatím vede statutární místopředseda a ministr vnitra Milan Chovanec, ale ve volební kampani ČSSD plně vsadila na dosavadního místopředsedu a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. V případě, že se sociální demokracii podaří zastavit dlouhodobý pokles obliby, zvýší to šance Zaorálka, že bude novým předsedou právě on. V opačném případě může nezdar strany smést jak jeho, tak ministra vnitra.

Zcela jist si svou pozicí nemůže být ani předseda KSČM Vojtěch Filip, jenž vede české komunisty již od roku 2005. Představitelem ortodoxnějšího křídla strany je místopředseda Josef Skála, ale kdyby chtěli komunisté přepřahat, mohli by hledat i mezi lidmi, kteří nejsou širší veřejnosti příliš známi.

Bez Okamury a Babiše jsou jejich uskupení nepředstavitelná

A tak se o své křeslo chvět nemusí jen lídr SPD Okamura a šéf ANO Babiš. Ten i přesto, že má na krku stíhání pro podezření z podvodu při čerpání padesátimilionové evropské dotace na Čapí hnízdo (více čtěte zde). Bez Okamury nebo Babiše jsou jimi vedená uskupení prakticky nepředstavitelná.

Předseda SPD přitahuje pozornost těch, kdo jsou teze hnutí vůbec ochotni poslouchat. Babiš – druhý nejbohatší člověk v Česku – zase poskytl svému hnutí finanční zázemí a přivedl do něj řadu lidí ze svého Agrofertu. I proto nechtějí mít ostří odpůrci Babiše z TOP 09 a ODS s hnutím ANO nic společného. I kdyby se bývalý ministr financí po obvinění stáhl do pozadí.