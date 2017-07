Izraelská ambasáda v Jordánsku se stala terčem útoku, jeden muž zemřel

Policie v Texasu našla v nákladním voze osm mrtvých migrantů, dalších dvacet lidí pak muselo být převezeno do nemocnice kvůli dehydrataci. Informovala o tom... celý článek

Středoškolské randění? V mnoha částech světa naprosto běžná, normální věc. V Japonsku to však znamená něco poněkud jiného než to, co vás zřejmě napadá. Tady se... celý článek