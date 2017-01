Američtí farmáři čekají exodus imigrantů. Bojí se, co bude se sklizní

Republikánský kandidát už během kampaně sliboval, že vyžene z USA miliony ilegálních přistěhovalců (více zde). Stejně tak plánuje po celé délce hranice s Mexikem postavit velkou zeď, která by měla zastavit migranty ze zemí ležících jižně od USA (více zde).



Jen pár dnů poté, co se kontroverznímu miliardáři otevřely dveře do Bílého domu, se někteří kalifornští farmáři začali připravovat se na velkou změnu. Například Kevin Herman objednal nové vybavení za 600 tisíc dolarů, tedy téměř 15,5 milionu korun. Zemědělská technika by měla zastoupit sezónní pracovníky, kteří mu podle něj budou chybět.

Pěstitel fíků, kaki a mandlí se netají tím, že ho k rozhodnutí přiměla právě Trumpova slova. Jinak by prý takovou objednávku neudělal. „O tom není pochyb. Neutratil bych pravděpodobně tak moc, ani bych nekoupil tolik strojů,“ svěřil se Herman reportérům agentury AP.

Jiní farmáři však razí jiný přístup. Apelují na Kongres, aby budoucího prezidenta přivzdělal, kolik pracovní síly je k nakrmení Spojených států potřeba. Své zaměstnance mezitím ujišťují, že je ochrání před deportací.

Farmář Joe Del Bosque nedávno sezval dlouholeté zaměstnance na večeři a slíbil jim, že se postará, aby nová administrativa pochopila roli imigrantů v zemědělství. Svým manažerům nařídil, aby toto poselství předali dalším zhruba 300 sezónním pracovníkům, které jeho farma v údolí San Joaquin najímá na období sklizně.

Imigranti pracující na farmách berou Trumpovy výhrůžky vážně a v jejich řadách se šíří strach. „Jeho komentáře je vyděsily,“ řekla Leticia Alfarová, která na farmě kontroluje zacházení s potravinami. Na dotazy reportérů odpovídá ve španělštině, pro pobyt ve Spojených státech však má podle AP potřebné dokumenty.

Těžká práce, kterou nikdo nechce

Na práci migrantů jsou závislí především farmáři v Texasu či Kalifornii, odkud pochází téměř polovina ovoce, zeleniny a oříšků vypěstovaných v USA. Na početné komunity přistěhovalců ale spoléhají i zemědělci na východním pobřeží USA ve státech jako je Georgia nebo Florida.

Jen v Kalifornii najímají farmáři na práci na polích okolo 325 tisíc lidí, jak uvádí statistiky amerického ministerstva práce. Mezi Američany o těžkou práci ničící záda není zájem. Podle některých odhadů pracovníky na kalifornských polích tvoří z 85 procent ilegální imigranti.

„Naši pracovníci jsou vyděšení. Pokud jsou oni znepokojení, my jsme znepokojení také,“ uvedl Joe Garcia, který zprostředkovává zaměstnávání dělníků. Každoročně zaměstná asi čtyři tisíce lidí, kteří sbírají hrozny napříč Kalifornií.

Skutečnost však možná nebude tak horká. Podle jednoho z Trumpových poradců v oblasti zemědělství Toma Nassifa totiž budoucího prezidenta nezajímají ani tak ilegální pracovníci na farmách jako kriminálníci. „Myslím, že cílí na lidi, kteří spáchali závažnější zločiny. S těmi začne, a tak je to správně,“ řekl Nassif. „Myslím, že je méně důvodů se obávat, než si lidé myslí,“ dodal.