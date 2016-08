Sám proti teroru. Americký voják vstal z mrtvých a bojoval s al-Káidou

Britt Slabinski toho času velel dnes už legendární jednotce SEAL Team 6, která později dopadla a zabila lídra al-Káidy Usámu bin Ládina. Čtvrtého března 2002 se však jednotka dostala do tvrdé defenzivy u jednoho z afghánských vrcholků. Slabinski musel sledovat, jak se pár metrů od něj sesouvá k zemi radista John Chapman, píše server The New York Times.

Slabinski po chvíli vyhodnotil, že jeho druh ve zbrani je mrtvý. Kvůli přestřelce však nemohl zkontrolovat Chapmanův pulz. Stál před těžkým rozhodnutím. Nakonec zavelel své jednotce k ústupu. „Kde je John?“ ptali se ho. „Je mrtvý,“ odpověděl jim.

Jednotka nastoupila do vrtulníku a unikla dalšímu boji. Později se vrátila pro Chapmanovo tělo. Dlouhých čtrnáct let poté však příběh dostal nečekanou pointu. Na základě analýzy videa, které pořídil jeden z letounů patrolující nad bitvou, přišla vyšetřovací komise s překvapivým závěrem. Chapman po úprku svých druhů nebyl mrtvý a nejméně hodinu sám odolával nájezdům teroristů.

Nečekaná palba a boj o život

Operace přitom začala rutině. Slabinski měl na vrcholku hory Takur Ghar během operace Anakonda zřídit pozorovatelnu. Šestičlenná jednotka plánovala kolem půlnoci přistát na palubě vrtulníku u úpatí kopce a po svých se potichu dostat do cílového místa. Plány však naboural opakovaný odklad letu. Vojáci se pod úpatí dostali až kolem třetí hodiny ráno. Nemohli tak spoléhat na tmu.

Slabinski také netušil, že džihádisté již zaujali své pozice. Ještě před dosednutím vrtulníku spustili ostrou palbu. Jeden z vojáků Neil C. Roberts během přestřelky vypadl ven. Vrtulník musel přistát na jiném, několik kilometrů vzdáleném místě. Novým cílem mise se stala záchrana Robertse. V pět hodin ráno se zbytek týmu vydal směrem k vrcholku. Netušili však, že ozbrojenci Robertse mezi tím zabili a pokusili se mu uříznout hlavu.



Sám proti teroristům

Vojáci postupovali směrem k bunkru členů al-Káidy. Chapman byl v čele. Zabil dva ozbrojence. Pak však po nepřátelské palbě padl k zemi. O 15 minut později už jeho tým nastupoval do vrtulníku. Plánem bylo zajistit posily a vrátit se pro Chapmanovo tělo. Neutuchající palba to však dlouho neumožňovala.

Medaile cti Medaile cti (v originále Medal of Honor) je nejvyšší vojenské vyznamenání udělované jménem Kongresu prezidentem Spojených států amerických. Je udělována příslušníkům amerických ozbrojených sil, kteří riskovali život vysoko nad rámec svých povinností během akce proti nepřátelům Spojených států. Vzhledem k velice přísným podmínkám udělení je velice často předávána posmrtně. O výjimečnosti medaile svědčí i zvyk salutovat jejímu držiteli jako první bez ohledu na hodnost.

Zdroj: Wikipedia

Chapman však byl pouze v bezvědomí. Když se probudil, začal bojovat o život. Schoval se v bunkru teroristů. Ti však o něm věděli. Chapman dokázal jednoho z nich zabít, když se za střelby blížil k bunkru. V 6:11 ráno podle videozáznamu holýma rukama zabil dalšího ozbrojence.

To už byla na cestě záchrana. Chapman věděl, že musí přistávající vrtulník krýt. Zaujal lepší pozici, a stáhl tak na sebe palbu, která se mu stala osudná. Během několika sekund vydechl naposled. Pitva později ukázala, že schytal devět střel.



Chapman je nyní navržen na nejvyšší americké vyznamenání, takzvanou Medaili cti. Pro Sabinského, který je nyní v civilu, se bitva u Takur Ghar stala noční můrou. Stále má halucinace, při kterých vidí své vojáky, jak se pohybují ve zpomalených záběrech, slyší výbuchy granátů a střelbu. Lékaři u něj jako u mnohých dalších veteránů diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu.

