Nevinný strávil polovinu života za mřížemi, od státu dostal 75 dolarů

Příběh začal v říjnu roku 1977, kdy v Memphisu dva útočníci napadli a znásilnili ženu. Oběť při výslechu za jednoho z násilníků označila svého tehdy dvaadvacetiletého souseda Lawrence McKinneyho. O rok později byl za vloupání a znásilnění odsouzen ke 115 letům za mřížemi.

V roce 2009 byl díky testům DNA propuštěn na svobodu a místní vězeňská správa mu dala do začátku 75 dolarů. „Jelikož jsem neměl ani občanský průkaz, trvalo celé tři měsíce, než jsem ty peníze dostal,“ řekl CNN propuštěný muž.

Nyní je McKinneymu 61 let a požaduje, aby ho guvernér státu Tennessee Bill Haslam formálně očistil. Bez toho totiž nemůže vznést nárok na odškodné za léta neprávem strávená za mřížemi. Příslušná komise tento krok ale guvernérovi nedoporučila.

„Přezkoumali jsme veškeré relevantní informace týkající se trestné činnosti, usvědčení a následného odvolání, jakož i veškeré informace poskytnuté navrhovatelem,“ řekla mluvčí komise pro předčasné propuštění Melissa McDonaldová. „Po zvážení všech důkazů nenašla komise jasný a přesvědčivý doklad neviny a odmítla tak žadateli v této věci vyhovět,“ dodala.

Nedusím se hořkostí, chci jen spravedlnost

Podle jednoho z McKinneových právníků Jacka Loweryho je toto rozhodnutí směšné a případem by se měl zabývat pouze guvernér osobně. „Komise není dostatečně kvalifikovaná k vynášení takovýchto rozhodnutí. Mnoho z jejich členů se v zákonech vůbec neorientuje,“ řekl na obhajobu svého klienta Lowery.

Rozhodnutí mohlo ovlivnit také to, že se McKinney po 28 let ve výkonu trestu přiznal ke vloupání, za které byl odsouzen. McKinney tvrdí, že mu právníci v té době poradili, že pokud chce zvýšit své šance na brzké propuštění, měl by se k nějakému z činů, za které byl odsouzen, přiznat.

McKinney podle svých zastánců od svého propuštění tvrdě pracoval a snažil se dát si život do pořádku. Pravidelně chodí do kostela a v roce 2010 se oženil s ženou, se kterou si dopisoval při pobytu ve věznici.

„Přestože jsem byl více než polovinu života uvězněn za zločin, který jsem nespáchal, nedusím se hořkostí ani vztekem. Našel jsem Boha a vzal jsem si dobrou ženu. Jediné, co chci je, aby se mnou bylo jednáno spravedlivě. Jsem nevinný,“ dodává McKinney.