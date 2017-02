USA na prvním místě, ale kdo na druhém? Evropští komici zesměšňují Trumpa

Šéf Bílého domu řekl už během projevu na inauguraci, že chce primárně hájit zájmy Američanů a Amerika je pro něj na prvním místě. „Od tohoto dne bude Amerika první. Amerika první!“ hřímal Donald Trump na inauguraci ve Washingtonu.

Jeho slova obletěla svět a právě tato citace inspirovala komiky v Evropě, aby vrátili úder. Na internetu se rychle rozšířila videa, ve kterých se různé evropské země předhání v tom, kdo by měl být ideálně „druhý”, když tedy bude Amerika na prvním místě.

Někteří ve videích parodují hlas Donalda Trumpa i úryvky z jeho prohlášení. Často se tak objevují krátké výkřiky jako „Úplně nejlepší“, „To budeš milovat“, „Absolutní katastrofa“ a další, kterými jsou pověstné jeho příspěvky na Twitteru.

První vykopli pomyslný míč Nizozemci v rámci satirického pořadu Zondag met Lubach. „Protože jsme si uvědomili, že je lepší spolu vycházet, rozhodli jsme se mu (Trumpovi) představit naší malou zemi stylem, který se mu pravděpodobně bude nejvíce líbit,“ uvedl video moderátor pořadu.



V krátkém sestřihu pak předvádí mimo jiné miniaturní město Madurodam v Haagu. „Náměstí jsou tu tak malá, že ani nepotřebujete moc lidí, abyste je zaplnili,“ pronáší hlas ve videu. Naráží tak na spor Donalda Trumpa s médii ohledně počtu lidí, kteří přišli na jeho inauguraci (psali jsme zde).

Po Nizozemsku se přidalo Švýcarsko v talkshow Deville Late Night. Ve videu pro změnu naráželi komici na předvolební kauzu týkající se obscénních výroků Donalda Trumpa o ženách. „My máme ty nejlepší ženy. Také s nimi rádi zacházíme špatně. Nenechali jsme je volit až do roku 1971. Na některých místech až do roku 1990. Chytli jsme je za občanská práva a ony nás nechaly to dělat,” říká se ve videu.

Parodují tak nahrávku z roku 2005, kterou zveřejnila americká média loni v říjnu. „Prostě je začnu líbat. Ani nečekám. Když jsi hvězda, tak tě to dělat nechají. Můžeš dělat cokoli,“ prohlásil na nahrávce Trump a přidal další vulgární výrazy o tom, jak ženy chytá za přirození (psali jsme zde).

V německém videu v talk show Neo Magazin Royale se tvůrci videa pustili do amerického prezidenta hned z několika úhlů. Na snímcích se objevují témata od Oktoberfestu až po Adolfa Hitlera, který „udělal zemi zase skvělou”. Naráží tak na Trumpovo předvolební heslo „Make America Great Again.”



„My Němci jsme hostili hned dvě světové války v posledních sto letech. Byly to ty nejlepší světové války a obě jsme vyhráli. Kdokoliv říká něco jiného, má falešné zprávy,” zní ve videu, čímž se zase odkazuje na dlouhodobý spor Donalda Trumpa s médii.

Stejně tak zmínili Němci prezidentův slib o velké zdi na hranicích s Mexikem. „My jsme postavili velkou zeď a nechali Rusy, ať ji zaplatí,” říká se ve videu, zatímco probíhají snímky berlínské zdi.

Americký prezident slíbil voličům, že na hranicích Mexikem vystaví velkou zeď, kterou zaplatí Mexiko. To to však odmítá a spor o zeď vyostřil vztahy mezi oběma státy (více zde).

Videa z různých dalších států postupně přibývají, a tak lze na internetu najít příspěvky z Belgie, Německa, Dánska, Litvy, Portugalska i Česka. Trend už opustil i starý kontinent - přidalo se totiž Maroko či Kazachstán.