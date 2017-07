Slavná pilotka Earhartová zemřela v japonském zajetí, naznačuje fotka

Příběh Amelie Earhartové je jednou z největších záhad dějin letectví. Odvážná pilotka v roce 1932 získala obdiv celého světa, když jako první žena překonala v letadle Atlantik. O pět let později se rozhodla, že si připíše další prvenství a obletí Zemi.



Druhého července 1937 její letadlo Lockheed Electra, na jehož palubě byl kromě Earhartové ještě navigátor Fred Noonan, zmizelo cestou na Howlandův ostrov, kde devětatřicetiletá pilotka při přeletu Pacifiku hodlala doplnit palivo.

Její ostatky ani trosky letadla se nikdy nenašly a příběh Amelie Earhartové tak dodnes dráždí představivost milovníků leteckých záhad. Oficiální verze zní, že Howlandův ostrov nenašla, ztratila spojení, a když jí došlo palivo, zřítila se do oceánu.

Existují však i jiné verze. Podle jedné z nich se Earhartová dostala na ostrov Nikumaroro, kde zemřela jako trosečník. Další obdivovatelé odvážné Američanky spekulují, že přistála na Marshallových ostrovech, které tehdy byly v držení Japonců.

Stará fotka z archivu

A právě ve prospěch poslední hypotézy má hovořit černobílý snímek z amerického Národního archivu. Byl pořízen na atolu Jaluit, který patří k Marshallovým ostrovům a je na něm zachycena skupina lidí na břehu moře. Na fotce, kterou prý pořídil americký špion, je údajně i Earhartová. Alespoň to tvrdí autoři dokumentu Amelia Earhart: The Lost Evidence, který vznikl na základě objeveného snímku.

Trailer: Amelia Earhart: The Lost Evidence Preview

Slavná pilotka údajně sedí na břehu zády k fotografovi. Zcela vlevo má být zachycen navigátor Noonan a v pravé části fotografie je prý jejich letadlo. Americká televize History Channel vyrukovala i s několika experty, kteří na základě rysů postav zachycených na fotce její hypotézu podpořili.



„Myslím, že když se na to podíváte s odstupem a zvážíte všechny analýzy, které byly provedeny, tak diváci nemohou být na pochybách, že to je Amelie Earhartová a Fred Noonan,“ řekl Shawn Henry, který dříve pracoval pro FBI.

Podle autorů dokumentu Earhartovou Japonci odvezli na ostrov Saipan v souostroví Mariany, kde posléze v zajetí zemřela. Zároveň přiznávají, že v japonských archivech o slavné pilotce žádné záznamy nejsou. Vzhledem k tomu, že řada válečných dokumentů byla zničena, to však prý jejich hypotézu nijak nevyvrací.



Konkurenční badatele objev fotografie nepřesvědčil. „Je to jenom fotka přístavu na atolu Jaluit, na které je několik lidí. Je to hloupé,“ řekl listu The Guardian Ric Gillespie z Mezinárodní skupiny pro záchranu historických letounů, která po troskách letounu a ostatcích posádky pátrá na ostrově Nikumaroro (o výsledcích její práce zde).

Web BBC podotýká, že příběh Amelie Earhartové nejspíš i nadále zůstane tajemstvím. A objev letité černobílé fotografie k záhadě kolem slavné pilotky nejspíš jen přispěje.