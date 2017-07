Žena skončila u soudu kvůli nákupu štěněte, má zákaz chovat zvířata

Alice Večerková je pacientkou psychiatrické léčebny v Bohnicích. Nesvéprávná ale není. V minulosti se „proslavila“ jako nepoučitelná řidička, která nasbírala osmnáct zákazů řízení. Během jedné honičky ji policisté museli zastavit až zátarasem. Kromě vášně pro řízení má vášeň i pro zvířata.

Na jedné z vycházek z Bohnic v lednu 2016 si pořídila štěně kanárské dogy, ačkoli má až do roku 2019 kvůli špatnému zacházení se psy a dalšími zvířaty zakázáno je chovat. Jak ale Večerková nyní tvrdí před soudem, psa pouze koupila pro svého kamaráda Romana Bejstu a tudíž zákaz neporušila. „Já si můžu koupit jakékoli zvíře, ale nemůžu ho chovat,“ hájila se před Obvodním soudem pro Prahu 4. Jak napsal loni Blesk, na Bejstu Večerková nechala napsat auta i zvířata.

Že si žena pořídila navzdory zákazu další zvíře, se přitom zjistilo náhodou. Štěně kanárské dogy se totiž v loni v zimě procházelo samo s připnutým vodítkem po Čestlicích, kde si ho všiml Petr Pešek. Muž, který šel právě do posilovny, psa odchytil, aby ho nepřejelo auto a začal pátrat po jeho majiteli.

Zjistil, že po psovi se v jednom pražském útulku sháněla žena, která by však psa kvůli zákazu mít neměla. Večerková se nakonec s Peškem sama spojila. „Ona mi to (zákaz chovu) do telefonu potvrdila a říkala, že s tím zákazem nesouhlasí. Trvala na tom, abych jí psa vrátil,“ vypověděl v pátek u soudu Pešek.

Podle jeho slov si na něj druhý den počkal přítel Večerkové Bejsta, který se psa dožadoval s tím, že mu utekl. Peškovi ale připadal nevěrohodný a štěně mu nedal. Mladá doga nakonec skončila i se souhlasem policie v soukromém útulku, teď už je u nových majitelů.

Psa mi sebral, tvrdil svědek. Pak útočil na kameru

Jinou verzi příběhu před soudem odvyprávěl Bejsta. Tvrdí, že psa mu půjčila Večerková a chtěla mu ho prý i darovat, jelikož jeho starý pes umíral. Oba údajně uzavřeli darovací smlouvu, jenže ta ke vší smůle není k nalezení. „Ona mi ho půjčila, ale on mi odběhl,“ vyprávěl soudu Bejsta. Psa prý našel po čtvrthodině už s Peškem, který mu ho nechtěl vrátit. „Chtěl se se mnou rvát. Můj provaz, co jsem si na pejska koupil, mi ten člověk nevrátil,“ lamentoval před soudkyní.

Do zlodějů Peškovi spílala během jednání i Večerková. „Kdyby se do toho pan Pešek nemontoval, tak by ten pes byl teď u pana Bejsty,“ řekla. Naopak Pešek je přesvědčen, že psovi, který má nové majitele, svým postupem zachránil život.

Svědectví, která v pátek zazněla, soudkyni k vynesení verdiktu nestačila. Líčení odročila na září, kdy vyslechne pracovnici útulku a znalce z oboru psychiatrie, který vypracoval na Večerkovou posudek.

Jednání mělo ještě dohru na chodbách justičního areálu Na Míčánkách. Bejstovi se očividně celou dobu zajídala přítomnost kamery iDNES.cz. „Buzeranti, debilové,“ častoval průběžně štáb. Nakonec muže při odchodu popadl amok, utrhl víko z odpadkového koše a s výhrůžkami prohnal kameramana po chodbách soudního paláce. Během toho se zmocnil rovněž mikrofonu, který vrátil až poté, co ho zastavil člen justiční stráže.

Běž, nebo tě zabiju! Svědek na chodbě soudu prohnal kameramana: