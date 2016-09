Nápravu Alexandra Nováka hlídají motorkáři. Řadu týdnů tráví na Floridě

Alexandr Novák byl odsouzen za to, že jako starosta Chomutova v roce 1999 přijal úplatek 42 milionů. V roce 2012 dostal čtyřletý trest, do vězení však nechtěl a vymlouval se na zdravotní stav. V dubnu 2013 ho policie zadržela z obav, aby neprchl do USA, kam často létal kvůli byznysu s nemovitostmi. Z vězení se dostal loni v květnu, když motorkářský klub Gryphons slíbil, že dohlédne na jeho převýchovu.