Hušák bude voliče bavit historkami ze Sazka Areny. Mám jich stovky, říká

Příběhů kolem dostavby problematické areny, která přivedla loterijní společnost Sazka do insolvence (více čtěte zde), Hušák podle svých slov nasbíral stovky.

Kauza dne na Rádiu Impuls Kauza dne Rádia Impuls s Jaroslavem Pleslem Rozhovor s exšéfem Sazky a kandidátem do Senátu Alešem Hušákem odvysílá Rádio Impuls ve čtvrtek 8. července 2016 v 18 hodin. Záznam pořadu najdete na webové stránce rádia.

„Část těch věcí hodlám pouštět na své webové stránky a pevně věřím tomu, že od tohoto týdne tam budu přispívat na denní bázi... Určitě to může vyvolat politické skandály, ale to bych si nechal až do Senátu. Přeci jenom imunita by v tomto byla žádoucí,“ uvedl na Rádiu Impuls.

Hušák prozradil, že arenu naposledy viděl v červnu roku 2010. „Když ztratíte dítě, tak se s ním nechcete setkávat, i když vás to bolí. Nejsem ani psychologicky schopen jet kolem autem,“ prohlásil. Přesto stavby areny nelituje. Poukázal na to, že objekt Praze sluší a dobře slouží.

V pořadu Kauza dne se Hušák znovu vrátil ke svému návrhu na vyzbrojení občanů (více zde).

„Stát je odpovědný za obranu národa. Operetní armáda, kterou máme, nás neochrání, takže říkám kulomet do každé rodiny a stát to musí lidem sanovat. Má na to peníze, i když ministr financí nebo vláda bude tvrdit něco jiného... Ze všech stran na mě padají informace, že Rusko se nás chystá napadnout,“ tvrdí.

Politiky nahradilo želé

Na Impulsu se pak pustil do kritiky současné politické scény: „Všichni ti, kteří něco znamenali, odešli. Z pravicového středu, směru, který já razím, už tam jsou jenom rozbředlé kusy liberalismu potácející se mezi několika druhy sociální demokracie.“

„Jediným politikem, kterého dnes máme a který něco říká, je Miloš Zeman... My už dneska žádné politiky nemáme. To jsou želé,“ shrnul Hušák.