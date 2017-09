Aktivistka policistou trhla, ale trestný čin to nebyl, řekl odvolací soud

Kvůli námitkám Nejvyššího soudu musel ve čtvrtek odvolací soud zejména doplnit dokazování a rozhodnout, zda Krejčová policistovi svou akcí skutečně ublížila takovým způsobem, jak v rozsudku uvedl soud prvního stupně.

K tomu, zda Krejčová opravdu způsobila policistovi zranění ramene, se už dříve vyjadřovaly dva znalecké posudky. Dospěly však k různým závěrům.

Soud proto ve čtvrtek oba znalce vyslechl znovu. Ani jeden z nich nechtěl svůj posudek změnit. Podle prvního z nich, Petra Korbeláře, mohl pohyb Krejčové skutečně vyústit v pohmoždění ramene. „Byl sice veden menší silou, ale ten dotyčný, který byl skloněn, toto napadení nečekal a nemohl se na něj připravit. Kdyby jej čekal, mohl by napnout svaly tak, aby ke zranění nedošlo,“ řekl. Zároveň však také dodal, že pravděpodobnost, že činnost obžalované způsobila zmíněné poranění, je padesát na padesát.

Tomu ale ostře oponoval druhý znalec, Tomáš Adámek. „Kdybych připustil, že zmíněné zranění mohlo vzniknout při tom, co je vidět na záznamu, tak už bychom mohli dojít k závěru, že když někomu sedne na rameno moucha, tak mu způsobí pohmoždění ramene,“ vysvětlil.

K vyjádření druhého znalce se nakonec přiklonil nejen obhájce Krejčové Pavel Uhl, ale i státní zástupce Stanislav Potužník. „Po zhlédnutí videozáznamu mám sám pochybnosti o tom, že by došlo k takovému zranění policisty, abychom se dnes bavili o tom, že obžalovaná způsobila poškozenému to, co je uváděno v rozsudku soudu prvního stupně,“ uvedl.

Jen přestupek

Odvolací soud nakonec rozhodl, že nebylo prokázáno, zda Krejčová policistovi zranění skutečně způsobila. Uznal tak, že se nedopustila trestného činu, a předal případ do přestupkového řízení.

Po vyslechnutí rozsudku Krejčová uvedla, že jej vítá a je prý připravena se hájit stejně i před přestupkovou komisí. „Je důležité si uvědomit, co předcházelo té situaci. Došlo ke zranění demonstranta policistou a k neadekvátnímu zásahu policie. Byla to reakce na zranění blízké osoby, “ řekla.

Případ podle ní ukázal na to, v jakém stavu je policie, jak se chová a čeho je schopná. „To, že jsem někoho fyzicky zranila, je nesmysl, což bylo opakovaně prokázáno. Je to něco, co si ten policista vymyslel, co simuloval, co předstíral. A to považuji za velmi alarmující,“ dodala Krejčová.

Dva roky vyšetřovaná

Incident, který soudy řeší už déle než rok a půl, se stal v červenci 2015, kdy v centru Prahy protestovalo několik stovek lidí proti imigraci a uprchlickým kvótám. Odpůrci demonstrace, mezi které patřila i Krejčová, se průvod pokusili zablokovat. Podle policie byli nejdříve vyzváni, aby vyklidili prostor, a když neuposlechli, policie proti nim zakročila. To ale někteří aktivisté, včetně Krejčové odmítli.

Mezi těmito aktivisty byl i přítel Krejčové, kterého jeden z policistů zaklekl na zemi. Podle Krejčové mu praštil hlavou o zem takovou silou, že mu ulomil zub. To aktivistku vedlo k tomu, aby policistovi skočila na záda a pokusila se ho od svého přítele odtrhnout. A právě tím podle obžaloby způsobila policistovi zranění ramene, kvůli kterému musel být údajně týden v pracovní neschopnosti.

Krejčová se u soudu bránila tím, že policistův zákrok proti jejímu příteli nebyl přiměřený a ona se jen snažila bránit milovanou osobu. „Jde o exemplární potrestání, aby se veřejnost nesnažila na policii příliš vyskakovat,“ uvedla ke svému trestu, který ji v únoru znovu vyměřil Obvodní soud pro Prahu.

Soudkyně Eva Beranová tehdy uvedla, že je podle ní čin těsně nad hranicí mezi přestupkem a trestným činem a tomu odpovídá i velmi nízký trest.

Justice musela případ řešit dvakrát

Soud nejprve potrestal Krejčovou podmínkou, a to velmi nízkou. Za násilí proti úřední osobě dostala měsíční trest, odložený na zkušební dobu jednoho roku. Hrozily jí přitom až čtyři roky vězení. Kromě toho měla policii uhradit škodu ve výši zhruba 1 900 korun.

Později ji ale odvolací soud, Městský soud v Praze, obžaloby zcela zprostil s odůvodněním, že se trestného činu nedopustila. Tamní soudce zpravodaj Václav Kašík tehdy při odůvodnění uvedl, že nešlo ze strany Krejčové o snahu zranit policistu, ale spíše o jeho obejmutí. „Čin se stal, ale společenská škodlivost takového jednání je bagatelní. Tato věc nemá prostor před trestním soudem,“ uvedl.

Po dovolání státního zástupce k Nejvyššímu soudu ale musel případ znovu projednat Obvodní soud pro Prahu 1. A tamní soudkyně Edita Beranová znovu zopakovala trest, který Krejčová dostala o rok dříve. Aktivistka se proto opět odvolala a proto musel její případ ještě jednou projednat Městský soud v Praze.

Podívejte se na záběry zásahu na serveru YouTube.com: