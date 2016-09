Soud chyboval, když zatrhl aktivistovi spekulovat o soukromí Vondráčkové

Šinágl v minulosti zveřejnil na svém webu text pojednávající o soukromém životě a vztazích zpěvačky, jejího manžela a dalších dvou žen. Čtveřice jej následně zažalovala, avšak u Okresního soudu v Berouně neuspěla.

Krajský soud v Praze, kam se v reakci na to skupina odvolala, ale návrhu na předběžné opatření vyhověl a zakázal Šináglovi spekulovat mimo jiné o vzájemných vztazích čtveřice, údajné milostné korespondenci zpěvaččina manžela s jinou ženu či otcovství dítěte jedné z účastnic sporu.

Jan Šinágl

Tím podle Ústavního soudu porušil právo aktivisty na spravedlivý proces. „Účastníci řízení musí mít rovnou příležitost uplatnit námitky, což se v tomto případě nestalo. Soudy se stěžovatelem nekomunikovaly,“ uvedl v pondělí soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Upozornil na to, že soud uložením předběžného opatření zasáhl do Šináglova ústavně zaručeného práva na svobodu projevu, aniž by však dotčený dostal šanci oponovat. Nebyla mu totiž doručena informace o rozhodnutí okresního soudu, ani zpráva o tom, že se čtveřice odvolala. „Bylo přitom povinností odvolacího soudu vyjádření si vyžádat,“ upozornil soudce.

Dodal také, že Ústavní soud v pondělí nerozhodoval o věci samotné ani důvodnosti žaloby podané v březnu k obecnímu soudu. „Případ jsme posuzovali výhradně z pohledu principu rovnosti účastníků řízení, rovnosti procesních zbraní a nutnosti toho, aby každý účastník měl možnost soudu předestřít veškerou argumentaci, kterou hodlá uplatnit,“ dodal.

Vondráčková s Michalem se na soudy obracejí často, vedou zejména četné spory s bulvárem, a to s proměnlivými úspěchy. Známý je spor zpěvačky s publicistou Janem Rejžkem, který uvedl, že Vondráčková za svůj polistopadový comeback vděčí kontaktům s mafiány. Ústavní soud se postavil na stranu Rejžka a vyslovil dosud platný právní názor, že veřejně známí lidé musejí snést vyšší míru kritiky.