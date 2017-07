Agresivní Chorvat ohrožoval na silnici u Zadaru estonskou rodinu

Chorvat kolem třetí hodiny podle místního zpravodajského webu zadarski.hr nejprve při předjíždění u obce Kožino nedaleko Zadaru zavadil pravým zrcátkem o bok renaultu s estonskou poznávací značkou. Poté zablokoval estonskému vozu cestu a teleskopickým obuškem mu rozbil přední sklo.

Když se Estonci pokoušeli ujet do bezpečí, mladý muž je ještě pronásledoval a několikrát vrazil svým autem do zadní části renaultu. Nakonec si ale poškodil pneumatiku, ztratil kontrolu nad autem a sjel do příkopu. Tam ho zadrželi chorvatští policisté.

Nikdo naštěstí nebyl zraněn, státní zástupce však muže obvinil z ohrožení života a majetku, poškozování cizí věci a z porušení zákona o bezpečnosti silničního provozu. Zda byl pod vlivem návykové látky, či co přesně šarvátku zapříčinilo, chorvatská média nezmiňují.