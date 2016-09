PŘEHLEDNĚ: Které africké země nejvíce živí migrační proud do Evropy

Dvaadvacet kilometrů od Libye probíhá na moři tragikomické představení, při němž se věci nenazývají pravými jmény a občas se utopí spousta lidí. Právě tam se v pondělí odehrála dosud největší „záchranná“ operace migrantské krize. Týkala se 6 500 migrantů, i když všechno bylo trochu jinak (o záchranné akci jsme psali zde).

Celé je to jako hra. Migranti vyplují oficiálně do Itálie, i když tam nikdy doplout nemohou. Nemají na to například dost paliva. Mají ho však dost na to, aby se dostali na hranici libyjských výsostných vod. Tam už na ně čekají zachránci, kteří slouží jako vodní taxi do Itálie.

Vědí to, ale bez nich by se migranti často utopili. Vyplouvají na zpuchřelých nafukovacích člunech a děravých bárkách. Někdy nemají ani motor, pašeráci je dotáhnou na hranici mezinárodních vod a odpojí.

„Vezmeme vás na půl cesty a zbytek pojedete s Evropany,“ říkají napůl v žertu pašeráci migrantům podle zprávy vyšetřovací komise britského parlamentu. Součástí představení je následná zpráva o zachráněných migrantech prchajících před „válkami a útlakem“, jak se mechanicky uvádí.

„Vědí, kam jdou a proč tam chtějí“

Faktem však je, že podle žebříčku zemí zastoupených nejvíce v této uprchlické vlně plují z Afriky především ekonomičtí migranti. Z deseti států, jak je uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, patří do kategorie „války a útlaku“ bez výhrad jen dva, Somálsko a Eritrea. Súdán částečně, Mali a Nigérie jsou tak rozlehlé (viz graf), že drtivá většina lidí žije na území, kde je klid, a kam lze tedy i odejít a zůstat tak doma.

Z žebříčku plyne, že vlna z Libye je především ekonomickou migrací. Jsou v něm země jako Nigérie, Senegal či Ghana, jež jsou v Africe ekonomicky i politicky nejúspěšnější.

Má to logiku. „To, že nejvíc zastoupeni jsou Nigerijci, nesouvisí s Boko Haram. Na cestu jsou potřeba peníze, ne všichni ti lidé jsou zoufalci,“ říká český velvyslanec v Nigérii Pavel Mikeš. „Vědí, kam jdou a proč tam chtějí.“

Téměř polovina ze států na seznamu je sama cílem africké migrace. To vypovídá o jejich ekonomické kondici i o tom, že domácí jsou pod tlakem a migrují také, když jim uprchlická vlna dá šanci se svézt. Tím však potápějí ty potřebné ze Somálska či Eritreje.