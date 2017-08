Schwarzenberské panství nechce lidi v oboře, vymlouvá se na africký mor

Podle Státní veterinární správy se jedná o pouhý výmysl. Správci schwarzenberského panství už delší dobu usilují o zákaz vstupu do své obory. A teď – s epidemií afrického moru na Zlínsku – vymysleli, jak na to.



Na oplocení a vratech schwarzenberské Rukávečské obory u Květova se objevily cedule s výrazným vzkazem v červeném poli: „Zákaz vstupu do obory.“ A nad tím zdůvodnění: „Dle nařízení Státní veterinární správy. Nebezpečí rozšíření afrického moru prasat.“

Do 848 hektarů velké obory jsou přitom lidé zvyklí roky chodit. Podle ministerstva zemědělství tam smějí a ani majitel jim to nesmí svévolně zakazovat, pokud to nepovolí obec.

„Do obory je možno vstupovat na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody tak jako v případě jiných lesních pozemků. Vstup do obory může omezit nebo zakázat obecní úřad na návrh jejího uživatele podle zákona o myslivosti zejména v době, kdy se rodí mláďata, hnízdí ptáci nebo probíhá lov,“ vysvětlila mluvčí resortu Markéta Ježková.

Odpor úřadů

Zákaz vstupu kvůli africkému moru a ještě s odvoláním na Státní veterinární správu je ale podle tohoto úřadu hloupost.



Veterinární správa vydala kvůli africkému moru řadu opatření, jako je povolení odstřelu zvěře, avšak žádný zákaz vstupu do obor. „Žádné z těchto nařízení neukládá podobnou povinnost,“ říká Petr Majer z oddělení komunikace Státní veterinární správy, podle kterého už úřad správce obory upozornil a vyzval ho, aby zákaz odstranil. „Slíbil odstranění nepravdivé informace,“ dodal Majer.

Rukávečská obora nebo také obora Květov. Rozkládá se v jihovýchodní části schwarzenberského panství Orlík nad Vltavou v lese mezi obcemi Rukáveč a Květov na rozloze 848 hektarů. Vznikla za účelem chovu černé zvěře ve druhé polovině 17. století. Před loveckou sezonou je v oboře zhruba 600 až 800 kusů prasat. Myslivci pak ročně odloví polovinu.

Ředitel Lesní správy schwarzenberského panství Ivan Bambuškar na dotazy MF DNES, proč panství nepravdivé nápisy na plot obory vyvěsilo a proč zmiňovalo jako důvod africký mor, neodpověděl. Cedule už tedy na oboře nejsou, zákaz vstupu ale zůstal.

Uzavřená obora

Vysvětlení celé kauzy je přitom jednoduché. Panství Orlík dlouhodobě usiluje o zákaz vstupu lidí do obory. Požádalo o to už loni na podzim a následně o povolení odstranit žebříky pro přelézání lidí do obory, což okolní obce – včetně největšího Milevska – odmítly. Žádost o zákaz vstupu teď leží na jihočeském krajském úřadě, ten o ní zatím nerozhodl, jak MF DNES potvrdila jeho mluvčí Hana Brožková.

Bambuškar v něm žádá celoroční zákaz na dobu neurčitou. Argumentuje jinými oborami, kde už zákaz platí, a také zajištěním ochrany chovaných zvířat třeba v období říje.

„Omezení vstupu má vést k zabránění nadměrného rušení březích samic spárkaté zvěře, která potřebuje nezbytný klid bez rušivých vlivů pro kladení mláďat a následnou péči o ně,“ stojí také v žádosti. Zmiňuje ale i vlastnictví pozemků Schwarzenbergy.

Jeho žádost je ale v jistém rozporu s tvrzením ministerstva zemědělství, které hovoří o konkrétní době, třeba při hnízdění ptáků, ale ne o celém roku.

Na dotaz, na základě jakého zákona chce panství vstup zakázat úplně, Bambuškar neodpověděl přímo, zaslal však právní výklad, v němž se odkazuje například na zákon o myslivosti či lesní zákon.

Teď se ale objevily cedule o africkém moru, přelézky zmizely a s nimi i turistické značení.

Zmizely rozcestníky

Když se v roce 2013 obora zvětšovala, slibovala přitom firma lidem, že bude nadále přístupná. Podle Bambuškara je to prý jen dobrá vůle Schwarzenbergů.

Turistické trasy spolu s Klubem českých turistů podle něj lesníci přeznačili už v zimě.

To ale turisté odmítají. Jejich předseda Rady značení Karel Markvart tvrdí, že přeznačená byla jen jedna trasa, která nyní vede za plotem obory. Zbylé dvě jsou uvnitř a ty chtějí turisté zachovat.

„Sundali (lesní správa panství – pozn. red.) nástěnné tabule naučné stezky, to bylo asi před čtrnácti dny. Sundali naše značky, směrovky a hodili je za plot,“ líčí Markvart, podle kterého turistickému klubu vznikla škoda a bude požadovat náhradu. Její výše se ale musí teprve vyčíslit. „A budeme žádat vrácení značek na původní místo. Značkář je naštěstí našel a odvezl je,“ dodal.

Situace s přelézkami se bude řešit příští týden v Jetěticích, kam zástupce veterinární správy, turisty, Bambuškara a rybáře svolal milevský městský úřad.