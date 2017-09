V Afghánistánu přibývá invalidních veteránů, trápí je bída i výčitky rodin

Mezi zraněné patří například Mehrullah Safi, který ukončil svoji vojenskou kariéru loni, kdy jej exploze granátu připravila o pravou nohu. „Byl to nejhorší den mého života,“ říká bývalý voják. „Byli jsme obklopeni desítkami Talibanců a všude okolo probíhaly těžké boje. Do nemocnice jsem byl převezen až po dvou dnech,“ dodává.

Levou nohu mu amputovali přímo na bitevním poli. Za sebou má osm neúspěšných operací, nyní jej čeká devátá. „Sloužil jsem své zemi a nelituji toho ani přes svá zranění. Když ale vidím, že moje oběť nemá pro vládu žádnou cenu, mrzí mě to,“ vysvětluje Safi.



Safi uvedl, že od vlády dostal jednorázovou platbu ve výši 184 tisíc afghání (zhruba šedesát tisíc korun). Navíc každý měsíc dostává invalidní důchod ve výši 10,5 tisíce afghání (asi 3 350 korun). Nízký důchod Safi doplňuje prodejem zboží na městském tržišti, kde je trnem v oku ostatním prodejcům. Musí ovšem živit rodinu, která jej však místo vděku a pochopení viní ze zničnení svých životů.

Mehrullah Safi přišel na bojišti o nohu, k důchodu si přivydělává prodejem mobilních telefonů

Podle mluvčího vlády Fataha Ahmadzaiho dostává zraněný voják od vlády roční plat a navíc měsíční důchod. Částky ovšem nejsou nijak vysoké, s čímž souhlasí i úředníci. Podle nich jsou dávky nízké obzvláště pro veterány, kteří musí živit i své rodiny.

Země nemá dostatek financí

Podle mluvčího ministerstva obrany Dawlata Waziriho hledá ministerstvo způsob, jak by mohlo vojákům zajistit vyší příjem. „Afghánistán ale nemá finanční prostředky na to, aby tento problém vyřešil sám,“ uvedl. „Přestože se snažíme pomoci postiženým, jak nejlépe můžeme, nedokážeme vyvážit to, čím si museli projít,“ tvrdí Waziri.

„Když nad tím přemýšlím, tak lituji, že jsem se k armádě přidal,“ říká veterán Riazullah. Ten přišel o obě nohy kvůli výbuchu bomby v provincii Ghazni. „Za zlé mi to má i moje rodina. Ale věřím, že až moje děti dostudují, pochopí hodnotu toho, co jsem pro naši zemi udělal,“ dodává.

Desetitisíce afghánských vojáků přišly od roku 2001 v bojích o končetinu a ztratily tak možnost na návrat do normálního života. V městských tržištích a ulicích po celé zemi tak jasně vojenští veteráni připomínají, jaké velké oběti zatím válka v zemi přinesla.

Khushhal Khan Ayobi přišel o obě nohy a pravou ruku. Teď se učí zacházet s protézou

Boje proti Talibanu a Islámskému státu v Afghánistánu ještě stále nejsou u konce. USA v červnu odsouhlasila, že do země vyšle další vojáky, aby tamní armádě pomohli (psali jsme zde). Předpokládá se, že počet zraněných a zmrzačených vojáků bude i nadále růst.