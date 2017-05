Pošleme do Afghánistánu tisíce vojáků, velí Trumpův poradce. U šéfa narazil

Nová strategie by v přístupu USA v Afghánistánu učinila poměrně zásadní zvrat. Do boje proti islamistům by se totiž vedle „vojenských poradců“ vydala znovu po letech i americká pozemní vojska.



Plánem, který má požehnání Pentagonu, je vyslat do Afghánistánu dalších 3 000 až 5 000 amerických vojáků s tím, že by se posílilo i zapojení vojáků ostatních zemí NATO. S odkazem na několik zdrojů obeznámených s věcí to uvedl web The Foreign Policy.

Vojáci by měli posílit skomírající afghánskou armádu, která se potýká hned se třemi hrozbami naráz. V zemi je znovu na vzestupu radikální islamistické hnutí Taliban, posiluje i teroristická síť al-Káida a v některých částech země se usadil i takzvaný Islámský stát.

Zranitelnost afghánské armády se ukázala například minulý měsíc, kdy hrstka radikálů dokázala zaútočit na armádní základnu v severní části země a zabít 140 vojáků. Podle britského listu The Guardian stačilo k útoku Talibanu deset sebervražedných útočníků.

Váhavý Trump

Z rozhodnutí bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy zůstává v Afghánistánu 8 400 vojáků, což je o tři tisíce víc, než původně sliboval. Zhoršující bezpečnostní situace však i jeho loni v létě přiměla změnit na stahování vojsk názor. Američtí vojáci na místě jsou však vázaní nařízením, které je na bojišti omezuje. V Afghánistánu jsou totiž jen jako „vojenští poradci“, ne jako pozemní vojska. Nově navrhovaná strategie by jim však částečně rozvázala ruce.

Rozhodnutí kolik vojáků kam poslat a s jakými pravomocemi, leží podle listu The Washington Post na Pentagonu, nikoliv na Bílém domě. Aby se však věci daly do pohybu, potřebuje návrh podpis Donalda Trumpa a jeho stanovisko k dané věci nikdo přesně nezná.

V předvolební kampani se ohledně většího zapojení Američanů v Afghánistánu i dalších válkách mimo americké území vyjadřoval skepticky. Na druhou stranu se netají tím, že chce tvrdě zakročit proti islamistům na Blízkém východě a když armáda použila v půlce dubna proti Islámskému státu v Afghánistánu největší nejadernou bombu ve svém arzenálu, Trump to kvitoval se zjevným nadšením (více zde).

McMaster v obležení nepřátel

Svou pozici by si měl Trump rozmyslet do nejbližšího summitu NATO, který je plánovaný na konec května. Jeho bezpečnostní poradce Herbert McMaster i však do té doby bude muset hlídat především svou židli. Oponenti nové strategie ji ironicky překřtili na „McMasterovu válku“ a podle amerických médií čelí McMaster v Bílém domě mnoha nepřátelům.

Stojí proti němu spolupracovníci jeho předchůdce Michaela Flynna, kteří v úřadu zůstali. Vřelé vztahy nemá McMaster ani s Trumpovým oblíbencem a zároveň vrchním stratégem Stevem Bannonem. Podle listu Bloomberg se proti vysloužilému generálovi postupně obrací i sám prezident.



McMaster dostává méně času na brífinky s prezidentem a stejně tak ho z některých setkání vytlačuje jeho zástupkyně Kathleen McFarlandová , která zastupovala Flynna a ani téměř tři měsíce po jeho rezignaci se nemá k odchodu. McMaster tak dosud nedostal šanci jmenovat si jako zástupce vlastního člověka.



Navíc musí čtyřiapadesátiletý veterán z války v Perském zálivu i Iráku žehlit slovní útoky svého šéfa na důležité strategické partnery. Stalo se tak například na konci dubna, kdy Donald Trump řekl, že bude po Jižní Koreji požadovat uhrazení nákladů na rozmístění systému protiraketové obrany THAAD, který má zabránit hrozbě z KLDR (o rozmístění systému jsme psali zde).



Trump uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters, že bude po Jižní Koreji žádat přibližně miliardu dolarů (25 miliard Kč). Jihokorejské ministerstvo obrany to obratem odmítlo s tím, že podle dřívější dohody hradí „rozmístění, provoz a údržbu“ zařízení Spojené státy, zatímco oni poskytnou pozemky a infrastrukturu.



McMaster byl tak nucen ujistit svůj jihokorejský protějšek Kim Kwan-čina, že dřívější dohoda platí a USA štít zaplatí. Tím však rozčílil Donalda Trumpa, který na něj podle zdrojů v Bílém domě křičel, že podkopává jeho autoritu.

Bezpečnostní poradce je tak prakticky v bezvýchodné situaci. Na jednu stranu se snaží udržet důležitá spojenectví, která Trump narušuje. Na druhou stranu ho tím zastiňuje. I přesto se mu podařilo udržet post národního bezpečnostního poradce. Tedy alespoň prozatím.