CIA pošle do Afghánistánu tajná komanda, budou lovit talibance

16:12 , aktualizováno 16:12

Americká ústřední zpravodajská služba (CIA) rozšiřuje své tajné operace v Afghánistánu. Do země posílá malé, specializované týmy, které mají spolu s afghánskými silami likvidovat talibanské bojovníky. S odkazem na své zdroje ve vládě o tom píše list The New York Times. Krok je součástí nové afghánské strategie Donalda Trumpa.