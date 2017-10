Taliban propustil unesené manžele, v zajetí se jim narodily tři děti

Manželé byli uneseni během cestování po Afghánistánu, kde je zajala skupina Haqqani, která je známá pro svou spolupráci s teroristickým hnutím Taliban.

Podle agentury AP byla Colemanová v době únosu těhotná a v zajetí se jí potom narodily další dvě děti. Propuštění přišlo téměř po pěti letech od chvíle, kdy Colemanová a Boyle ztratili kontakt se svými blízkými během své cesty po horské oblasti v blízkosti afghánského hlavního města Kábul.

Zaměstnanec americké Národní bezpečností agentury uvedl, že Spojené státy na celé operaci úzce spolupracovaly s pákistánskou armádou.

Spolupráci popsaly jako krok správným směrem pro zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi. USA přitom dlouhodobě kritizují Pákistán za to, že selhal v boji proti skupině Haqqani, která stojí za mnoha útoky proti americkým ozbrojeným silám a jejich spojencům v Afghánistánu.

Pákistánská armáda ve svém prohlášení uvedla, že americké zpravodajské služby se snažily rukojmí vystopovat a 11. října zjistily, že rodina překročila hranice z Afghánistánu do Pákistánu. „Všichni rukojmí jsou v pořádku a čeká je přesun do jejich země původu,“ uvádí prohlášení.

K propuštění vedla dlouhá cesta

Pár se v létě 2012 vydal na cestu do Ruska, odkud pokračoval dál do Kazachstánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a poté do Afghánistánu. Naposledy se manželé ozvali rodičům Colemanové 8. října 2012 z internetové kavárny v oblasti, kterou sama Colemanová popsala jako nebezpečnou.

Následujícího roku se pár objevil ve dvou videích americké vlády, která žádala Taliban o jejich propuštění. Rodiče unesené ženy Jim a Lyn Colemanovi v rozhovoru pro server Circa News v červenci 2016 řekli, že od své dcery dostali v listopadu 2015 dopis. Psala v něm, že v zajetí porodila své druhé dítě. Jestli rodiče věděli také o narození třetího dítěte není jasné. „Modlím se, abych se od vás dozvěděla, jak se všichni máte,“ psala jim Colemanová.

Během rozhovoru Jim Coleman žádal velitele Talibanu, aby pár nechali odejít domů. „Jako člověk, otec a dědeček vás prosím, abyste ukázali milosrdenství a propustili mou dceru, jejího manžela a naše krásná vnoučata,“ říkal Coleman. „Prosím dejte jim šanci pokračovat v životě s námi a přineste pokoj jejich rodinám,“ dodal.

Trump chce po Pákistánu větší nasazení v boji s terorismem

Rodinu držela v zajetí skupina Haqqani, kterou americké úřady považují za teroristickou organizaci. Na její vůdce se zaměřují pomocí dronů. Skupina funguje také jako zločinecká síť. Na rozdíl od tzv. Islámského státu ale na svých zajatcích obvykle neprovádí popravy a raději žádá o výkupné.



Americký prezident Donald Trump požádal Pákistán, aby se snažil udělat víc v boji proti militantním skupinám, které využívají zemi jako svoji domácí základnu.

„Nemůžeme už mlčet o tom, že Pákistán je bezpečným útočištěm pro teroristické organizace, Taliban a další skupiny, které ohrožují tento region a jeho okolí,“ uvedl Trump v nedávném vystoupení, ve kterém oznámil svou afghánskou politiku.

„Zaplatili jsme Pákistánu miliardy a miliardy dolarů ve chvíli, kdy poskytují útočiště teroristům, se kterými bojujeme. To se ale bude muset změnit, a změní se to okamžitě,“ pronesl Trump ostré varování.