Afghánec se roky léčil na klinice Červeného kříže. Pak zabil terapeutku

Jednadvacetiletý Afghánec Mohammed Násim už od dětství trpí obrnou. Dlouhých devatenáct let mu s následky této nemoci pomáhali pracovníci místní mise Červeného kříže. Mladík se potýkal s paralýzou, zahraniční terapeuti s ním neúnavně procházeli sérii cvičení a nabízeli i psychologickou pomoc.

Více než rok se o něj starala osmatřicetiletá španělská fyzioterapeutka Lorena Enebral Perezová. Do Afghánistánu přicestovala loni v květnu. Předtím pomáhala v Malawi, Etiopii a Tanzanii. V řadách humanitárních pracovníků pracovala přes deset let. Specializovala se na děti a mladistvé, kteří měli následkem nemocí i války problémy s pohybem.

V Afghánistánu se však za svou nezištnou pomoc dočkala tragické odměny. Násim, který je upoutaný na invalidní vozík, ji v pondělí dopoledne střelil do hrudi. Perezová zranění podlehla. Útok ze strany pravidelného pacienta nečekala. V osudný den přijel na další terapii. Šéfka afghánské mise Červeného kříže Monica Zanarelliová potvrdila smrt své kolegyně v emotivním tiskovém prohlášení.

„Lorena byla srdcem našeho pracoviště ve městě Mazár-e Šaríf. Byla energická a rozdávala úsměvy. Když se k nám zprávy o její smrti, zlomilo nám to srdce,“ uvedla Zanarelliová podle serveru The New York Times.

Zostuzení afghánského národa

O útočníkovi toho afghánská policii dosud příliš neví. Potvrdila jeho jméno a věk. K vraždě se dosud nepřihlásila žádná teroristická organizace. Náměstek policejního šéfa provincie Balch Abdul Razak Kadérí potvrdil, že Násim byl po střelbě zadržen. Bydlel v oblasti, která je z velké části kontrolovaná Talibanem, píše agentura Reuters.

„Byl pacientem s obrnou a ve zdejší nemocnici se léčil od svých dvou let. Byl zde i den před útokem. Vystřelil pouze jednou. Pak se na něj vrhla ostraha a další pacienti. Další střelbu už mu znemožnili,“ popsal Kadérí. Člen provinční rady Raís Abdul Kálik uvedl, že v rukách policie skončil také komplic útočníka. Na kliniku docházel 12 let, rovněž kvůli následkům obrny. „Zostudili afghánský národ. Byl to teroristický útok,“ prohlásil Kálik.

Červený kříž je jednou z nejdéle působících zahraničních neziskových organizací v Afghánistánu. O zraněné a nemocné se zde stará více než třicet let. V zemi stále sužované lokálními kmenovými spory provozuje sedm rehabilitačních center. Každý rok lidem poskytne tisíce umělých končetin a dalšího zdravotnického materiálu. Loni se v centrech léčilo na 136 tisíc pacientů.