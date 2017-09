Spory v AfD: šéfka Petryová nechce být součástí strany v parlamentu

Do sněmu usedne za AfD poslanec původem z Čech Podle listu Mittelbayerische Zeitung usedne do poslaneckých lavic za stranu AfD i syn českých emigrantů Petr Bystroň. Jeho rodiče odešli do tehdejšího západního Německa z bývalého Československa v roce 1987. V čele bavorské AfD je od roku 2015. Loni v květnu Bystroně přijal mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana a pochválil ho za to, že podporuje "odmítavý postoj prezidenta k migračním kvótám." V několika rozhovorech pro česká média Bystroň varoval Čechy, aby si přijetím uprchlíků nezavlekli do země teroristy.