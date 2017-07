Hlásná trouba Ruska změnila adresu, Aeronet nově sídlí v Trumpově věžáku

Český web Aeronet, který šíří proruské konspirace, změnil sídlo. Z nizozemského Eindhovenu se přestěhoval do New Yorku. Konkrétně do mrakodrapu vlastněného americkým prezidentem Donaldem Trumpem, píše server Hlídací pes.