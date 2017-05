Abedi zřejmě jednal sám, otočili vyšetřovatelé. Pátrají po modrém kufru

Policisté krátce po útoku informovali, že Abedi byl pravděpodobně součástí větší extremistické sítě. S postupujícím vyšetřováním však vychází najevo, že Abedi teror zřejmě naplánoval z velké části sám. Na vlastní pěst si měl sestrojit také bombu, podobně, jako to před lety provedli bratři Carnajevové při útoku v dějišti bostonského maratonu, píše server The Times.

„Z vyšetřování vyplývá, že Abedi si většinu součástek objednal sám. Čtyři dny před útokem po tom, co přistál v Británii až do chvíle, kdy se odpálil, s nikým nespolupracoval,“ sdělil serveru The Guardian jeden z vyšetřovatelů Russ Jackson. Policie však zcela nevylučuje, že Abedi mohl mít komplice. Kvůli možnému napojení na útočníka ve vazbě dosud zůstává třináct lidí. Policie je může bez obvinění zadržovat maximálně čtrnáct dní.

Vyšetřovatelé se snaží podrobně zmapovat všechny kroky Abediho od chvíle, kdy 18. května přicestoval do Británie z Libye, kde údajně navštívil rodiče. Využívá k tomu záběry z pouličních kamer i záznam Abediho komunikace. „Díky práci expertů máme také poměrně slušnou představu, z čeho se skládala bomba a odkud pocházely její součástky,“ prozradil Jackson.



Pátrání po modrém kufru

V pondělí večer policie zveřejnila záběry Abediho, který po Wilmslow Road v Manchesteru tlačí velký modrý kufr, píše The Independent. Kam vedly jeho další kroky, policie neví. Právě nalezení modrého kufru by podle Jacksona mohlo být pro pokrok ve vyšetřování velmi důležité.

Abedi se odpálil minulý týden v pondělí po večerním koncertu v manchesterské aréně (více o útoku zde). Zabil 22 lidí včetně několika dětí. S různě vážnými zraněními v nemocnici skončilo 116 dalších lidí. V lékařské péči jich stále zůstává okolo padesátky, sedmnáct leží na jednotce intenzivní péče.



V rámci vyšetřování vyšlo najevo, že lidé z okolí Abediho opakovaně upozorňovali na jeho možnou radikalizaci (více zde). Britskou tajnou službu MI5 prý na něj upozorňovala i americká FBI.

Kontrarozvědka po kritice zahájila vyšetřování, jestli v Abediho případě nepodcenila informace o jeho extremistických postojích. Policii byl Abedi známý v souvislosti s „relativně drobnými záležitostmi“, ale ne kvůli radikalizaci, uvedl manchesterský policejní šéf Ian Hopkins.