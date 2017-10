Svoboda není samozřejmost, zdůrazní studenti na akcích k 17. listopadu

„Snažíme se najít nějakou úplně základní linku, jak mladému člověku dneska říct, že to, že může svobodně studovat, svobodně se projevovat, pracovat, cestovat, že to všechno, co nám dneska přijde samozřejmé, tak samozřejmé není,“ uvedl jeden z organizátorů Martin Pikous.



Studenti pořádající vzpomínkové akce k událostem 17. listopadu 1939 a 1989 chtějí přilákat návštěvníky všech věkových kategorií. Připravili pro ně diskuse, pietní akce, divadelní představení i koncerty. Národní třída stejně jako v několika minulých letech nabídne i velkou pouliční slavnost.

Historické události si studenti připomenou i na Albertově, kam nebyli před dvěma lety vpuštěni kvůli shromáždění Bloku proti islámu. Program tam letos začíná v jedenáct hodin a navazuje na pietní akt u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici, který probíhá od devíti hodin a jenž uctívá památku padlých studentů a události roku 1939. V Den boje za svobodu a demokracii se uskuteční i klasický svíčkový pietní průvod k pamětní desce.

Pohnuté události let 1939 a 1989 přiblíží také expozice ve dvou zastavených tramvajích. Počítá se i s venkovní fotografickou výstavou, debatami s odborníky i politiky, kteří se v říjnových volbách dostanou do Sněmovny.

„Diskusi v letošním roce chceme věnovat právě otázce školství a vzdělávání a ukázat je jako důležité hodnoty nejen pro jednotlivce, který je vzděláván, ale i pro celou společnost,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který převzal záštitu nad akcemi.



Na 17. listopadu je již tradičně v Praze nahlášena i řada dalších shromáždění. Na Národní třídě má být kromě akce studentů také oslava svobody a připomínka obětí komunismu iniciativy Bez komunistů.cz, akce s názvem Demokracie a volba prezidenta ČR nebo naopak shromáždění proti polistopadovým poměrům, které svolala extremistická Dělnická strana sociální spravedlnosti.

Albertov si stejně jako loni podle ČTK rezervoval i aktivista iniciativy Proti projevům nenávisti Jan Cemper, který ale toto místo uvolnil vysokoškolákům. Cemper opět chystá protest proti politice prezidenta Zemana. Magistrát mu na odpolední hodiny povolil průvod z Letenských sadů přes Klárov na Hradčanské náměstí. Další akce se v Praze připravují na Václavském náměstí, náměstí Míru či na náměstí Republiky.

