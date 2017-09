V budovách Světového obchodního centra v roce 2001 zahynulo 2 752 lidí.

Pachatelé tehdy unesli celkem čtyři letadla amerických společností. První dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu ve Washingtonu.

Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Celkem o život přišlo 2 982 lidí, včetně 19 únosců.