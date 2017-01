Česko i Evropa. Pokračování cyklu 100 pohledů vás zavede do „krásné doby“

Označení Belle Époque se pro období let 1890 až 1914 začalo používat až po první světové válce. Byla to reakce na hrůzy šíleného válečného konfliktu spojená i s tím, že Evropa zažívala ve výše uvedené etapě neuvěřitelný pokrok související především s technickými novinkami.

Právě z tohoto období je většina snímků, které jsme loni v seriálu 100 pohledů na Česko zveřejnili. A stejné je to i u záběrů, které jsme zařadili do letošní série, která nese název 100 pohledů. Rozhodli jsme se ale rozšířit oblast, odkud fotografie pocházejí. Dosud jsme se zaměřovali na Čechy, Moravu a Slezsko, tentokrát jsme z archivu historika Pavla Scheuflera vybrali i snímky z Evropy. Ty jsou unikátní tím, že většina z nich nebyla nikdy zveřejněna.

100 POHLEDŮ Portál iDNES.cz spustil v lednu 2016 seriál nazvaný 100 pohledů na Česko. Měl obrovský úspěch, proto jsme se rozhodli v něm pokračovat, i když v mírně pozměněné formě. Kromě pohledů z České republiky tak letos v seriálu najdete i snímky z některých evropských zemí. Většina dosud nepublikovaných snímků pochází z archivu historika Pavla Scheuflera. Text k jednotlivým fotkám, u nichž mohou čtenáři opět hádat, odkud jsou, pak doplníme i o aktuální fotografii a informace o místě.

Během roku postupně zveřejníme padesát fotografií z Česka, u nichž opět nabídneme i komparativní srovnání. U padesátky historických snímků z Evropy následně zveřejníme současnou fotografii, byť ne vždy to bude zcela shodný pohled. Čtenáři každopádně vždy budou mít šanci v diskuzi hádat, odkud snímek je. Další den se pak dozvíte, jak to na místě vypadá nyní.

„V dnešním rychlém světě není na škodu si připomínat minulost. Dobu, která evokuje poklidnější životní tempo. Ráda sleduji, jak se místa v čase mění, proto se těším na další fotografie,“ říká k projektu šéfredaktorka iDNES.cz Naděžda Petrová.

Autorem většiny historických snímků z Evropy je fotograf František Krátký, který kromě dokumentování českých zemí dokázal během svého života procestovat velkou část evropských států. A všude se mu podařilo pořídit skvělé snímky, které následně koloroval.

„Krátký důkladně procestoval především český a moravský venkov, během svých cest pořizoval především stereografie. Postupně ale začal vyjíždět i do zahraničí. Například na jaře 1896 podnikl několikaměsíční cestu do Ruska. O rok později vycestoval do Itálie, kde navštívil třeba Řím, Janov, Turín nebo Neapol. A samozřejmě cestoval i po Rakousku-Uhersku,“ říká o něm historik Pavel Scheufler. Fotografův životopis můžete najít zde.

Přijměte tedy pozvání do krásné doby. První historický snímek zveřejníme v úterý 3. ledna. Každý týden pak budeme zveřejňovat jednu fotografii z Evropy a jednu z českých zemí.

Všechny fotografie z první série nazvané 100 pohledů na Česko najdete zde.